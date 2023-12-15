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Леон - Урава Рэд Даймондс

15.12.2023, Пятница, 17:30 мск Клубный чемпионат мира, 2 раунд Леон - Урава Рэд Даймондс
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Матч начнется в 17:30 мск
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Россия
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