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Сестао Ривер - Сельта

07.12.2023, Четверг, 23:00 мск Испания. Кубок, 1/32 финала Сестао Ривер - Сельта
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Матч начнется в 23:00 мск
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Россия
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