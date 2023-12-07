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Расинг де Феррол - Леганес

07.12.2023, Четверг, 22:00 мск Испания. Кубок, 1/32 финала Расинг де Феррол - Леганес
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Матч начнется в 22:00 мск
Испания. Сегунда (2023/2024)
17 тур
26 ноября, воскресенье 16:00 Леганес Расинг де Феррол
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Россия
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