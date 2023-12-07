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Малага - Эльденсе

07.12.2023, Четверг, 22:00 мск Малага, стадион Ла Росаледа Испания. Кубок, 1/32 финала Малага - Эльденсе
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Матч начнется в 22:00 мск
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Россия
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