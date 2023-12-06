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Леванте - Аморебьета

06.12.2023, Среда, 21:00 мск Валенсия, стадион Сьютат де Валенсия Испания. Кубок, 1/32 финала Леванте - Аморебьета
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Матч начнется в 21:00 мск
Испания. Сегунда (2023/2024)
1 тур
11 августа, пятница 20:00 Аморебьета 1:1 Леванте
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Россия
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