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Террасса - Алавес

06.12.2023, Среда, 18:00 мск Испания. Кубок, 1/32 финала Террасса - Алавес
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Матч начнется в 18:00 мск
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Россия
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