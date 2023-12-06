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Алькоркон - Картахена

06.12.2023, Среда, 14:00 мск Испания. Кубок, 1/32 финала Алькоркон - Картахена
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Матч начнется в 14:00 мск
Испания. Сегунда (2023/2024)
12 тур
23 октября, понедельник 22:00 Алькоркон 1:1 Картахена
Испания. Кубок (2022/2023)
2 раунд
20 декабря, вторник 23:00 Алькоркон 1:2
(2:4)п		 Картахена
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Россия
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