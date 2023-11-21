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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Бахрейн - ОАЭ
Бахрейн - ОАЭ: обзор матча 21 ноября 2023
Бахрейн
21.11.2023, вторник, 18:45
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа H, 2 тур
0 : 2
Завершен
ОАЭ
36'
А. Рамадан
90'
А. Мабхут (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бахрейн - ОАЭ
Желтая карточка
А. Мадан
90'
+4
90'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Мабхут
87'
Замена
З. Султан
️️️️
К. Канедо
Замена
А. Юсуф
️️️️
К. Аль-Асвад
86'
83'
Желтая карточка
Х. Эбрахейм
77'
Замена
Я. Аль-Гассани
️️️️
А. Салех
Замена
А. Мадан
️️️️
М. Адель
74'
57'
Замена
М. Рашид
️️️️
А. Сухаил
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Рамадан
Пас отдал
А. Салех
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бахрейн
22
Эбрахим Лутфалла
ВР
18
Мохамед Адель
ЦЗ
3
Валид Аль-Хайям
ЦЗ
2
Амин Бенади
ЦЗ
13
Мозес Атеде
ОП
25
Ибрахим Аль-Вали
ЦП
6
Мохамед Аль-Хардан
ЦП
19
Азза Али
ЦФ
10
Комаил Аль-Асвад
ЦФ
14
Абдулла Аль-Хашсаш
ЦФ
8
Мохамед Мархун
ЦФ
Главный тренер
Маржан Эид
ОАЭ
17
Халид Эйса
ВР
2
Абдулла Идрис
ЦЗ
4
Халид Хашеми
ЦЗ
12
Халифа Аль-Хаммади
ЦЗ
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
9
Ариб Сухаил
ЦП
6
Абдалла Рамадан
ЦП
14
Али Салмин
ЦП
23
Султан Адиль
ЦФ
7
Али Салех
ЦФ
11
Кайо Канедо
ЦФ
Главный тренер
Махди Али
Бахрейн
26
Карим Фардан
ВР
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
16
Сайед Бакер
ЦЗ
17
Ahmed Mubarak
ЦЗ
23
Абдулла Аль-Хуласи
ЦЗ
6
Хуссейн Аль-Экер
ЦЗ
11
Эбрахим Аль-Хатал
ЦП
5
Мохамед Абдулвахаб
ЦП
12
Джасим Хелаиф
ПВ
20
Махди Аль-Умайдан
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
7
Али Мадан
ЦФ
ОАЭ
1
Али Хасейф
ВР
22
Хассан Хамза
ВР
0
Khalid Al Zaabi
ЦЗ
25
Зайед Султан
ЦЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
18
Маджид Рашид
ЦП
16
Мохаммед Аль-Балуши
ЦП
15
Яхья Надер
ЦП
10
Фабио Лима
ЦП
20
Яхья Аль-Гассани
ЦФ
7
Али Мабхут
ЦФ
0
Eisa Khalfan
ЦФ
3-1-2-4
22
Лутфалла
18
Адель
3
Аль-Хайям
2
Бенади
13
Атеде
25
Аль-Вали
6
Аль-Хардан
19
Али
8
Мархун
14
Аль-Хашсаш
10
Аль-Асвад
4-3-3
17
Эйса
19
Эбрахейм
4
Хашеми
12
Аль-Хаммади
2
Идрис
9
Сухаил
6
Рамадан
14
Салмин
11
Канедо
7
Салех
23
Адиль
10
Аль-Асвад
9
Юсуф
9
Юсуф
10
Аль-Асвад
18
Адель
7
Мадан
7
Мадан
18
Адель
11
Канедо
25
Султан
25
Султан
11
Канедо
9
Сухаил
18
Рашид
18
Рашид
9
Сухаил
7
Салех
20
Аль-Гассани
20
Аль-Гассани
7
Салех
Остались в запасе
Бахрейн
ОАЭ
12
Джасим Хелаиф
ПВ
26
Карим Фардан
ВР
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
16
Сайед Бакер
ЦЗ
17
Ahmed Mubarak
ЦЗ
23
Абдулла Аль-Хуласи
ЦЗ
6
Хуссейн Аль-Экер
ЦЗ
11
Эбрахим Аль-Хатал
ЦП
5
Мохамед Абдулвахаб
ЦП
20
Махди Аль-Умайдан
ЦФ
Главный тренер
Маржан Эид
1
Али Хасейф
ВР
22
Хассан Хамза
ВР
0
Khalid Al Zaabi
ЦЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
16
Мохаммед Аль-Балуши
ЦП
15
Яхья Надер
ЦП
10
Фабио Лима
ЦП
7
Али Мабхут
ЦФ
0
Eisa Khalfan
ЦФ
Главный тренер
Махди Али
Остались в запасе
12
Джасим Хелаиф
ПВ
26
Карим Фардан
ВР
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
16
Сайед Бакер
ЦЗ
17
Ahmed Mubarak
ЦЗ
23
Абдулла Аль-Хуласи
ЦЗ
6
Хуссейн Аль-Экер
ЦЗ
11
Эбрахим Аль-Хатал
ЦП
5
Мохамед Абдулвахаб
ЦП
20
Махди Аль-Умайдан
ЦФ
Остались в запасе
1
Али Хасейф
ВР
22
Хассан Хамза
ВР
0
Khalid Al Zaabi
ЦЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
16
Мохаммед Аль-Балуши
ЦП
15
Яхья Надер
ЦП
10
Фабио Лима
ЦП
7
Али Мабхут
ЦФ
0
Eisa Khalfan
ЦФ
Главный тренер
Маржан Эид
Главный тренер
Махди Али
Статистика матча Бахрейн - ОАЭ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бахрейн
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Кубок арабских наций, 3 тур
Бахрейн
3 : 1
09.12.2025
Судан
ОАЭ
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
- : -
23.12.2027
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Информация о матче
Посещаемость:
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