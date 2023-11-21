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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Индия - Катар
Индия - Катар: обзор матча 21 ноября 2023
Индия
21.11.2023, вторник, 16:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа A, 2 тур
0 : 3
Завершен
Катар
4'
М. Машаал
47'
А. Али
86'
Ю. Абдурисаг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индия - Катар
Замена
Лалчунгнунга
️️️️
С. Джинган
90'
+4
88'
Замена
Б. аль-Рави
️️️️
П. Мигель
86'
ГОЛ! 0:3!
Ю. Абдурисаг
Пас отдал
М. Ваад
Замена
И. Пандита
️️️️
С. Чхетри
83'
Замена
️️️️
Л. Чхангте
83'
77'
Замена
М. Ваад
️️️️
Х. Аль-Хайдос
70'
Замена
Я. Габер Абдусаллам
️️️️
М. Машаал
69'
Замена
М. Мунтари
️️️️
А. Али
Замена
С. Самад
️️️️
А. Тхапа
63'
47'
ГОЛ! 0:2!
А. Али
Замена
Н. Махеш Сингх
️️️️
У. Сингх
46'
Желтая карточка
С. Джинган
16'
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Машаал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индия
23
Амриндер Сингх
ВР
2
Рахул Бхеке
ЦЗ
5
Сандеш Джинган
ЦЗ
3
Субхасиш Босе
ЦЗ
27
Нихил Пужари
ЦЗ
8
Апуя
ЦП
8
Суреш Сингх
ЦП
7
Анирудх Тхапа
ЦП
7
Лаллианзуала Чхангте
ЦП
15
Уданта Сингх
ЦФ
11
Сунил Чхетри
ЦФ
Главный тренер
Халид Джамиль
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
3
Лукас Мендес
ЦЗ
20
Ахмед Фати
ЦП
6
Мустафа Машаал
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
10
Хасан Аль-Хайдос
(К)
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
11
Tameem Al Abdullah
ЦФ
11
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Индия
1
Гурприт Сингх Сандху
ВР
1
Вишал Кайтх
ВР
6
Акаш Мишра
ЦЗ
5
Мехтаб Сингх
ЦЗ
4
Лалчунгнунга
ЦЗ
12
Roshan Singh
ЦЗ
0
Rohit Kumar
ЦП
16
Рахул КП
ЦП
3
Наорем Махеш Сингх
ЦП
18
Сахал-Абдул Самад
ЦП
75
Листон Колако
ЦФ
26
Ишан Пандита
ЦФ
Катар
21
Юсеф Хассан
ВР
0
Fahad Baker
ВР
4
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
4
Мохаммед Ваад
ОП
4
Юсеф Аймен
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
3
Азем Ахмед
ЦП
20
Abdullah Marafee
ЦП
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
4-4-2
23
Сингх
2
Бхеке
3
Босе
27
Пужари
5
Джинган
8
Апуя
7
Тхапа
7
Чхангте
8
Сингх
11
Чхетри
15
Сингх
3-2-1-4
22
Баршам
2
Мигель
3
Мендес
14
Ахмед
20
Фати
6
Машаал
16
Хухи
11
Афиф
11
19
Али
10
Аль-Хайдос
5
Джинган
4
Лалчунгнунга
4
Лалчунгнунга
5
Джинган
15
Сингх
3
Сингх
3
Сингх
15
Сингх
7
Тхапа
18
Самад
18
Самад
7
Тхапа
11
Чхетри
26
Пандита
26
Пандита
11
Чхетри
6
Машаал
4
Абдусаллам
4
Абдусаллам
6
Машаал
2
Мигель
15
аль-Рави
15
аль-Рави
2
Мигель
10
Аль-Хайдос
4
Ваад
4
Ваад
10
Аль-Хайдос
Мансур
2
Абдурисаг
2
Абдурисаг
Мансур
19
Али
9
Мунтари
9
Мунтари
19
Али
Остались в запасе
Индия
Катар
1
Гурприт Сингх Сандху
ВР
1
Вишал Кайтх
ВР
6
Акаш Мишра
ЦЗ
5
Мехтаб Сингх
ЦЗ
12
Roshan Singh
ЦЗ
0
Rohit Kumar
ЦП
16
Рахул КП
ЦП
75
Листон Колако
ЦФ
Главный тренер
Халид Джамиль
21
Юсеф Хассан
ВР
0
Fahad Baker
ВР
4
Юсеф Аймен
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
3
Азем Ахмед
ЦП
20
Abdullah Marafee
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Остались в запасе
1
Гурприт Сингх Сандху
ВР
1
Вишал Кайтх
ВР
6
Акаш Мишра
ЦЗ
5
Мехтаб Сингх
ЦЗ
12
Roshan Singh
ЦЗ
0
Rohit Kumar
ЦП
16
Рахул КП
ЦП
75
Листон Колако
ЦФ
Остались в запасе
21
Юсеф Хассан
ВР
0
Fahad Baker
ВР
4
Юсеф Аймен
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
3
Азем Ахмед
ЦП
20
Abdullah Marafee
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
Главный тренер
Халид Джамиль
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Статистика матча Индия - Катар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
Индия
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Информация о матче
Посещаемость:
11389
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