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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Пакистан - Таджикистан
Пакистан - Таджикистан: обзор матча 21 ноября 2023
Пакистан
21.11.2023, вторник, 12:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа G, 2 тур
1 : 4
Завершен
Таджикистан
21'
R. Nabi
13'
Р. Соиров
26'
П. Умарбаев
45'
Э. Панджшанбе
90+1'
Ш. Самиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пакистан - Таджикистан
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
Ш. Самиев
Пас отдал
В. Ханонов
88'
Замена
Р. Хайлоев
️️️️
П. Умарбаев
84'
Замена
С. Курбонов
️️️️
М. Сафаров
68'
Замена
Ш. Самиев
️️️️
Р. Соиров
45'
ГОЛ! 1:3!
Э. Панджшанбе
Пас отдал
А. Джалилов
35'
Желтая карточка
М. Сафаров
26'
ГОЛ! 1:2!
П. Умарбаев
Пас отдал
А. Джалилов
ГОЛ! 1:1!
R. Nabi
21'
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. Соиров
Пас отдал
А. Назаров
4'
Желтая карточка
П. Умарбаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пакистан
1
Yousuf Butt
ВР
6
Mamoon Mossa Khan
ЦЗ
13
Mohib Ullah
ЦЗ
0
Junaid Shah
ЦЗ
4
Abdullah Iqbal
ЦЗ
23
Harun Hamid
ЦП
8
Rahis Nabi
ЦП
7
Alamgir Ghazi
ЦП
19
Abdul Arshad
ЦП
7
Otis Khan
ЦФ
9
Imran Kayani
ЦФ
Главный тренер
Стефен Константин
Таджикистан
1
Рустам Ятимов
ВР
5
Манучехр Сафаров
ЦЗ
19
Ахтам Назаров
ЦЗ
2
Зоир Джурабоев
ЦЗ
6
Вахдат Ханонов
ЦЗ
17
Эхсон Панджшанбе
ЦП
8
Амирбек Джурабоев
ЦП
10
Алишер Джалилов
ЦП
9
Рустам Соиров
ЦФ
13
Амадони Камолов
ЦФ
7
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
Главный тренер
Петар Шегрт
Пакистан
0
Salman Ul haq
ВР
22
Hassan Ali
ВР
3
Haseeb Khan
ЦЗ
0
Hamza Munir
ЦЗ
14
Muhammad Saddam
ЦЗ
16
Rajab Ali
ЦП
16
Ali Uzair Mahmood
ЦП
91
Sohail Khan
ЦП
13
Moin Ahmed
ЦП
10
Muhammad Waleed
ЦП
10
Fareed Ullah
ЦФ
0
Muhammad Waheed
ЦФ
Таджикистан
16
Далер Баротов
ВР
23
Мухриддин Хасанов
ВР
3
Табрез Исломов
ЦЗ
26
Мухаммадали Азизбоев
ЦЗ
4
Содикджон Курбонов
ЦЗ
4
Холмурод Назаров
ЦЗ
18
Руслан Хайлоев
ЦП
20
Алиджони Айни
АП
22
Шахром Самиев
ЦФ
11
Нуриддин Хамрокулов
ЦФ
15
Шервони Мабатшоев
ЦФ
11
Мухаммаджон Рахимов
ЦФ
4-4-2
1
6
0
4
13
23
7
19
8
9
7
4-3-3
1
Ятимов
19
Назаров
2
Джурабоев
6
Ханонов
5
Сафаров
17
Панджшанбе
8
Джурабоев
10
Джалилов
7
Умарбаев
13
Камолов
9
Соиров
5
Сафаров
4
Курбонов
4
Курбонов
5
Сафаров
7
Умарбаев
18
Хайлоев
18
Хайлоев
7
Умарбаев
9
Соиров
22
Самиев
22
Самиев
9
Соиров
Остались в запасе
Пакистан
Таджикистан
0
Salman Ul haq
ВР
22
Hassan Ali
ВР
3
Haseeb Khan
ЦЗ
0
Hamza Munir
ЦЗ
14
Muhammad Saddam
ЦЗ
16
Rajab Ali
ЦП
16
Ali Uzair Mahmood
ЦП
91
Sohail Khan
ЦП
13
Moin Ahmed
ЦП
10
Muhammad Waleed
ЦП
10
Fareed Ullah
ЦФ
0
Muhammad Waheed
ЦФ
Главный тренер
Стефен Константин
16
Далер Баротов
ВР
23
Мухриддин Хасанов
ВР
3
Табрез Исломов
ЦЗ
26
Мухаммадали Азизбоев
ЦЗ
4
Холмурод Назаров
ЦЗ
20
Алиджони Айни
АП
11
Нуриддин Хамрокулов
ЦФ
15
Шервони Мабатшоев
ЦФ
11
Мухаммаджон Рахимов
ЦФ
Главный тренер
Петар Шегрт
Остались в запасе
0
Salman Ul haq
ВР
22
Hassan Ali
ВР
3
Haseeb Khan
ЦЗ
0
Hamza Munir
ЦЗ
14
Muhammad Saddam
ЦЗ
16
Rajab Ali
ЦП
16
Ali Uzair Mahmood
ЦП
91
Sohail Khan
ЦП
13
Moin Ahmed
ЦП
10
Muhammad Waleed
ЦП
10
Fareed Ullah
ЦФ
0
Muhammad Waheed
ЦФ
Остались в запасе
16
Далер Баротов
ВР
23
Мухриддин Хасанов
ВР
3
Табрез Исломов
ЦЗ
26
Мухаммадали Азизбоев
ЦЗ
4
Холмурод Назаров
ЦЗ
20
Алиджони Айни
АП
11
Нуриддин Хамрокулов
ЦФ
15
Шервони Мабатшоев
ЦФ
11
Мухаммаджон Рахимов
ЦФ
Главный тренер
Стефен Константин
Главный тренер
Петар Шегрт
Статистика матча Пакистан - Таджикистан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Пакистан
2 : 0
10.06.2026
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан
0 : 2
07.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 3
04.06.2026
Пакистан
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Пакистан
1 : 2
31.03.2026
Мьянма
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Пакистан
0 : 5
18.11.2025
Сирия
Таджикистан
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
3 : 1
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