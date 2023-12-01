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Йорк Сити - Уиган Атлетик

01.12.2023, Пятница, 22:45 мск Англия. Кубок Йорк Сити - Уиган Атлетик
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Матч начнется в 22:45 мск
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Россия
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