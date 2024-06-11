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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Чад - Коморские острова
Чад - Коморские острова: обзор матча 11 июня 2024
Чад
11.06.2024, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа I, 4 тур
0 : 2
Завершен
Коморские острова
59'
М. Маолида
76'
Э. Набуан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чад - Коморские острова
90'
Желтая карточка
И. Мохамед
Замена
️️️️
A. Mbogo
88'
83'
Замена
I. Djoudja
️️️️
A. Mahamoud
83'
Замена
Р. Лутин
️️️️
Ю. М'Чангама
76'
ГОЛ! 0:2!
Э. Набуан
Пас отдал
Ю. М'Чангама
73'
Замена
Э. Набуан
️️️️
М. Маолида
73'
Замена
Ф. Маттоир
️️️️
Ф. Селемани
59'
ГОЛ! 0:1!
М. Маолида
33'
Замена
A. Mahamoud
️️️️
Б. Юссуф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чад
16
Gadin Allambatnan
ВР
22
Acyl Mbogo
ЦЗ
8
Charles Tchouplaou
ЦЗ
6
Eric Mbangossoum
ЦП
8
Ahmat Abdaraman
ЦП
9
Amine Hiver
ЦФ
10
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
10
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Кевин Никайс
Коморские острова
16
Янник Пандор
ВР
12
Кассим М'Дахома
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
4
Йоанн Захари
ЦЗ
15
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
22
Саид Бакари
ПЗ
17
Мизьян Маолида
ЛВ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
18
Ясин Бурхан
ЦП
6
Ияд Мохамед
ЦП
0
Кассим Хаджи
ЦП
3
Аким Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Стефано Кузин
Чад
16
Eli Mathieu Adoassou
ВР
12
Abdelrazakh Abdallah
ЦЗ
4
Aubin Mbaigolmen
ЦЗ
20
Bakhit Djibrine
ЦП
5
Frederic Djoeta
ЦП
21
Ousmane Hassan
ЦП
18
Ahmat Adam Mahamat
ЦФ
Коморские острова
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
1
Салим Бен Бойна
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
5
Ахмед Сойлихи
ЦЗ
20
Райман Дау
ОП
13
Аймерик Ахмед
ЦП
27
Райан Лутин
ЦП
9
Ibroihim Djoudja
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
21
Adel Mahamoud
ЦФ
21
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
2-2-3
16
22
8
6
8
10
Нинга
10
Муандилмаджи
9
3-2-4-1-1
16
Пандор
12
М'Дахома
7
Селемани
4
Захари
22
Бакари
15
Юссуф
18
Бурхан
6
Мохамед
0
Хаджи
10
М'Чангама
17
Маолида
3
Абдалла
10
М'Чангама
27
Лутин
27
Лутин
10
М'Чангама
9
9
7
Селемани
24
Маттоир
24
Маттоир
7
Селемани
15
Юссуф
21
21
15
Юссуф
17
Маолида
21
Набуан
21
Набуан
17
Маолида
Остались в запасе
Чад
Коморские острова
16
Eli Mathieu Adoassou
ВР
12
Abdelrazakh Abdallah
ЦЗ
4
Aubin Mbaigolmen
ЦЗ
20
Bakhit Djibrine
ЦП
5
Frederic Djoeta
ЦП
21
Ousmane Hassan
ЦП
18
Ahmat Adam Mahamat
ЦФ
Главный тренер
Кевин Никайс
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
1
Салим Бен Бойна
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
5
Ахмед Сойлихи
ЦЗ
20
Райман Дау
ОП
13
Аймерик Ахмед
ЦП
Главный тренер
Стефано Кузин
Остались в запасе
16
Eli Mathieu Adoassou
ВР
12
Abdelrazakh Abdallah
ЦЗ
4
Aubin Mbaigolmen
ЦЗ
20
Bakhit Djibrine
ЦП
5
Frederic Djoeta
ЦП
21
Ousmane Hassan
ЦП
18
Ahmat Adam Mahamat
ЦФ
Остались в запасе
23
Адель Анзимати-Абуду
ВР
1
Салим Бен Бойна
ВР
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
5
Ахмед Сойлихи
ЦЗ
20
Райман Дау
ОП
13
Аймерик Ахмед
ЦП
Главный тренер
Кевин Никайс
Главный тренер
Стефано Кузин
Статистика матча Чад - Коморские острова
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чад
Товарищеские матчи. Сборные
Чад
2 : 2
17.11.2025
Мозамбик
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Чад
2 : 3
12.10.2025
ЦАР
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Чад
0 : 2
08.10.2025
Мали
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Мадагаскар
3 : 1
08.09.2025
Чад
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Чад
1 : 1
04.09.2025
Гана
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
06.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Казахстан
1 : 0
31.03.2026
Коморские острова
Информация о матче
Стадион:
Stade Municipal d'Oujda, Oujda
Посещаемость:
400
Новости команд
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