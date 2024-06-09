Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Сан-Томе и Принсипи - Либерия
Сан-Томе и Принсипи - Либерия: обзор матча 09 июня 2024
Сан-Томе и Принсипи
09.06.2024, воскресенье, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа H, 4 тур
0 : 1
Завершен
Либерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Томе и Принсипи - Либерия
62'
Желтая карточка
С. Дуэ
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Томе и Принсипи
25
Pedro Mateus
ВР
14
Rogério Fernandes
ЦЗ
3
Gilberto d'Almeida
ЦЗ
4
Adjakson Ramos
ЦЗ
8
Denilson Silva
ЦП
13
Adjeil Neves
ЦФ
7
Edmilson Viegas
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Монсанту
Либерия
0
Сампсон Дуэ
ЦЗ
0
Kemoh Kamara
ЦЗ
0
Оскар Дорли
ЛП
4
Ноан Кенне
ОП
0
M. Sangare
ЦФ
Главный тренер
Томас Кожо
Сан-Томе и Принсипи
6
Elias Varela
ЦЗ
9
Álvaro Amado
ЦФ
7
Eba Viegas
ЦФ
10
Luís Leal
ЦФ
Либерия
0
Peter Wilson
ЦФ
3-1-2
25
14
3
4
8
7
13
2-1-1-1
0
Дуэ
0
4
Кенне
0
Дорли
0
Остались в запасе
Сан-Томе и Принсипи
Либерия
6
Elias Varela
ЦЗ
9
Álvaro Amado
ЦФ
7
Eba Viegas
ЦФ
10
Luís Leal
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Монсанту
0
Peter Wilson
ЦФ
Главный тренер
Томас Кожо
Остались в запасе
6
Elias Varela
ЦЗ
9
Álvaro Amado
ЦФ
7
Eba Viegas
ЦФ
10
Luís Leal
ЦФ
Остались в запасе
0
Peter Wilson
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Монсанту
Главный тренер
Томас Кожо
Статистика матча Сан-Томе и Принсипи - Либерия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сан-Томе и Принсипи
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
0 : 0
23.09.2026
Сан-Томе и Принсипи
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сан-Томе и Принсипи
1 : 0
13.10.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сан-Томе и Принсипи
0 : 6
10.10.2025
Тунис
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Намибия
3 : 0
09.09.2025
Сан-Томе и Принсипи
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Сан-Томе и Принсипи
2 : 3
04.09.2025
Экваториальная Гвинея
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
0 : 0
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
3 : 1
09.06.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
Информация о матче
Стадион:
Stade Municipal d'Oujda, Oujda
Новости команд
Все
Сан-Томе и Принсипи
Либерия
Гибралтар – Сан-Томе и Принсипи: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2026
23 сентября
Гибралтар – Сан-Томе и Принсипи: кто победит в товарищеском матче 2026 года
22 сентября
Обладатель «Золотого мяча» Веа проиграл президентские выборы в Либерии
2023.11.18 17:39
Отбор ЧМ-2022. Нигерия победила Либерию, Эджуке остался в запасе
2021.09.03 20:56
1
Форвард «Спартака» Нимели стал автором голевого паса в матче за Либерию
2018.11.19 09:21
5
Гибралтар – Сан-Томе и Принсипи: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2026
23 сентября
Гибралтар – Сан-Томе и Принсипи: кто победит в товарищеском матче 2026 года
22 сентября
Обладатель «Золотого мяча» Веа проиграл президентские выборы в Либерии
2023.11.18 17:39
Отбор ЧМ-2022. Нигерия победила Либерию, Эджуке остался в запасе
2021.09.03 20:56
1
Форвард «Спартака» Нимели стал автором голевого паса в матче за Либерию
2018.11.19 09:21
5
Президент Либерии Веа сыграл в товарищеском матче против Нигерии
2018.09.12 11:05
5
Обладатель «ЗМ»-1995 Веа вступил в должность президента Либерии
2018.01.23 19:46
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+