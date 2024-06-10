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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Бенин - Нигерия
Бенин - Нигерия: обзор матча 10 июня 2024
Бенин
10.06.2024, понедельник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа C, 4 тур
2 : 1
Завершен
Нигерия
37'
Ж. Доссу
45+3'
С. Мунье
27'
Р. Онидика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенин - Нигерия
Замена
М. Ахлинви
️️️️
Ж. Олайтан
87'
79'
Замена
А. Юсуф
️️️️
О. Ндиди
59'
Замена
И. Олавоин
️️️️
С. Чуквуэзе
51'
Замена
П. Онуачу
️️️️
А. Ивоби
51'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Т. Моффи
ГОЛ! 2:1!
С. Мунье
Пас отдал
М. Тижани
45'
+3
Замена
Т. Айегун
️️️️
Ж. Доссу
44'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Доссу
37'
27'
ГОЛ! 0:1!
Р. Онидика
Пас отдал
С. Чуквуэзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенин
1
Марсель Данджину
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
11
Rachid Moumini
ЦЗ
4
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
7
Доку Додо
ЦП
8
Имуране Хассане
ЦП
18
Жуниор Олайтан
АП
20
Жодель Доссу
ПП
9
Стив Мунье
ЦФ
15
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Нигерия
23
Стэнли Нвабали
ВР
21
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
20
Рафаэль Онидика
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
7
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Бенин
16
Сатурнин Альягбе
ВР
22
Rabiou Sankamao
ЦЗ
7
Маттео Ахлинви
ОП
2
Родриг Фассину
ЦП
17
Prince Ricardo Dossou
ЦП
10
Тосин Айегун
ЦФ
5
Йохан Рош
ЦФ
Нигерия
16
Олорунлеке Ожо
ВР
23
Мадука Окойе
ВР
20
Чибози Авазим
ЦЗ
4
Альхассан Юсуф
ОП
10
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
8
Фрэнк Ониика
ЦП
18
Ибрахим Олавоин
ЦП
19
Пол Онуачу
ЦФ
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
4-3-1-2
1
Данджину
12
Кики
4
Хунтонджи
13
Тижани
11
7
Додо
8
Хассане
20
Доссу
18
Олайтан
15
Д'Алмейда
9
Мунье
3-1-1-2-2
23
Нвабали
2
Осайи-Самуэль
6
Аджайи
21
Бейсси
20
Онидика
4
Ндиди
11
Чуквуэзе
17
Ивоби
7
Лукман
9
Моффи
18
Олайтан
7
Ахлинви
7
Ахлинви
18
Олайтан
20
Доссу
10
Айегун
10
Айегун
20
Доссу
4
Ндиди
4
Юсуф
4
Юсуф
4
Ндиди
11
Чуквуэзе
18
Олавоин
18
Олавоин
11
Чуквуэзе
17
Ивоби
19
Онуачу
19
Онуачу
17
Ивоби
9
Моффи
22
Бонифаци
22
Бонифаци
9
Моффи
Остались в запасе
Бенин
Нигерия
16
Сатурнин Альягбе
ВР
22
Rabiou Sankamao
ЦЗ
2
Родриг Фассину
ЦП
17
Prince Ricardo Dossou
ЦП
5
Йохан Рош
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
16
Олорунлеке Ожо
ВР
23
Мадука Окойе
ВР
20
Чибози Авазим
ЦЗ
10
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
8
Фрэнк Ониика
ЦП
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Остались в запасе
16
Сатурнин Альягбе
ВР
22
Rabiou Sankamao
ЦЗ
2
Родриг Фассину
ЦП
17
Prince Ricardo Dossou
ЦП
5
Йохан Рош
ЦФ
Остались в запасе
16
Олорунлеке Ожо
ВР
23
Мадука Окойе
ВР
20
Чибози Авазим
ЦЗ
10
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
8
Фрэнк Ониика
ЦП
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Главный тренер
Жозе Пезейру
Статистика матча Бенин - Нигерия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Информация о матче
Стадион:
Стад Феликс Хоуфоует-Боини
Посещаемость:
9000 из 35000 зрителей (25%)
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