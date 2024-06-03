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Камерун - Кабо-Верде

03.06.2024, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 3 тур Камерун - Кабо-Верде
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Матч еще не начался
Кубок африканских наций 2021, группа A
3 тур
17 января, понедельник 19:00 Кабо-Верде 1:1 Камерун
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Камерун 0 0 0 0 0:0 0 0
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Россия
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