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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Сьерра-Леоне - Джибути
Сьерра-Леоне - Джибути: обзор матча 05 июня 2024
Сьерра-Леоне
05.06.2024, среда, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа A, 3 тур
2 : 1
Завершен
Джибути
12'
К. Дэйвис
51'
А. Каргбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьерра-Леоне - Джибути
Замена
А. Думбуя
️️️️
М. Бунду
79'
Замена
D. Kanu
️️️️
А. Бакайоко
67'
Замена
A. Bedor Conteh
️️️️
С. Кайкай
67'
ГОЛ! 2:0!
А. Каргбо
Пас отдал
О. Какай
51'
ГОЛ! 1:0!
К. Дэйвис
Пас отдал
E. Samadiya
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьерра-Леоне
16
Donald Kamara
ВР
2
Осман Какай
ЦЗ
15
Кертис Дэйвис
ЦЗ
19
Emmanuel Samadiya
ЦП
17
Mohamed Kabia
ЦП
11
Мустафа Бунду
ПВ
8
Alhassan Koroma
ЦФ
7
Аугустус Каргбо
ЦФ
6
Alusine Pagal Koroma
ЦФ
9
Амаду Бакайоко
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Джон Кейстер
Джибути
22
Sulait Luyima
ВР
18
Ali Youssouf Farada
ЦЗ
4
Moussa Araita Hamadou
ЦЗ
6
Moustapha Osman
ЦЗ
16
Yabe Siad
ЦЗ
6
Ahmed Mohamed Aden
ЦП
13
Doualeh Mahamoud Elabeh
ЦП
17
Samuel Akinbinu
ЦП
3
Gabriel Dadzie
ЦФ
Главный тренер
Стефан Надо
Сьерра-Леоне
16
Айзек Колкер
ВР
5
Стивен Колкер
ЦЗ
18
Ibrahim Sillah
ЦП
22
Kamil Conteh
ЦП
20
Alpha Bedor Conteh
ЦП
13
Sallieu Bah
ЦП
4
Абу Думбуя
ЦП
15
Daniel Kanu
ЦФ
Джибути
15
Warsama Ibrahim Aden
ЦЗ
19
Fouad Moussa Robleh
ЦЗ
2-2-1-5
16
2
Какай
15
Дэйвис
19
17
11
Бунду
7
Каргбо
11
Кайкай
9
Бакайоко
6
8
4-3-1
22
4
6
16
18
6
13
17
3
11
Кайкай
20
20
11
Кайкай
11
Бунду
4
Думбуя
4
Думбуя
11
Бунду
9
Бакайоко
15
15
9
Бакайоко
Остались в запасе
Сьерра-Леоне
Джибути
16
Айзек Колкер
ВР
5
Стивен Колкер
ЦЗ
18
Ibrahim Sillah
ЦП
22
Kamil Conteh
ЦП
13
Sallieu Bah
ЦП
Главный тренер
Джон Кейстер
15
Warsama Ibrahim Aden
ЦЗ
19
Fouad Moussa Robleh
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Надо
Остались в запасе
16
Айзек Колкер
ВР
5
Стивен Колкер
ЦЗ
18
Ibrahim Sillah
ЦП
22
Kamil Conteh
ЦП
13
Sallieu Bah
ЦП
Остались в запасе
15
Warsama Ibrahim Aden
ЦЗ
19
Fouad Moussa Robleh
ЦЗ
Главный тренер
Джон Кейстер
Главный тренер
Стефан Надо
Статистика матча Сьерра-Леоне - Джибути
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
3 : 1
09.06.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 1
30.03.2026
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Джибути
1 : 2
12.10.2025
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сьерра-Леоне
0 : 1
08.10.2025
Буркина-Фасо
Джибути
Товарищеские матчи. Сборные
Шри-Ланка
0 : 0
03.10.2026
Джибути
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий
0 : 0
30.09.2026
Джибути
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Джибути
1 : 2
12.10.2025
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Джибути
0 : 3
08.10.2025
Египет
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гвинея-Бисау
2 : 0
08.09.2025
Джибути
Информация о матче
Стадион:
Stade El Abdi, El Jadida
Посещаемость:
250
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