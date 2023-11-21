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Нигер - Замбия

21.11.2023, Вторник, 22:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 2 тур Нигер - Замбия
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Матч начнется в 22:00 мск
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Россия
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