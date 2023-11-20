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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Чад - Мадагаскар
Чад - Мадагаскар: обзор матча 20 ноября 2023
Чад
20.11.2023, понедельник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа I, 2 тур
0 : 3
Завершен
Мадагаскар
10'
Н. Ракотохарималала
84'
Н. Ракотохарималала
90+1'
Л. Лапуссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чад - Мадагаскар
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
Л. Лапуссен
85'
Замена
L. Rafanomezantsoa
️️️️
М. Илаймахаритра
85'
Замена
W. Caddy
️️️️
Н. Ракотохарималала
84'
ГОЛ! 0:2!
Н. Ракотохарималала
73'
Желтая карточка
К. Бото
67'
Замена
R. Andriamanjato
️️️️
C. Couturier
58'
Желтая карточка
C. Couturier
10'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ракотохарималала
Пас отдал
R. Metanire
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чад
16
Gadin Allambatnan
ВР
22
Acyl Mbogo
ЦЗ
0
Abanga Youssouf
ЦЗ
12
Moral Djimhotoum
ЦЗ
0
Djimhoue Fabrice
ЦЗ
6
Eric Mbangossoum
ЦП
8
Ahmat Abdaraman
ЦП
5
Frederic Djoeta
ЦП
0
Guigui Loubandem Ngartolabaye
ЦП
9
Amine Hiver
ЦФ
10
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Кевин Никайс
Мадагаскар
23
Adrien Melvin
ВР
0
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
5
Razafindraibeharimihanta Nirina
ЦЗ
0
Romain Metanire
ЦЗ
21
Томас Фонтейн
ЦЗ
17
Лоик Лапуссен
ЛВ
6
Марко Илаймахаритра
ОП
7
Райан Равелосон
ОП
14
Clement Couturier
ЦФ
0
Dorian Bertrand
ЦФ
10
Нджива Ракотохарималала
ЦФ
Главный тренер
Корентен Мартинс
Чад
16
Eli Mathieu Adoassou
ВР
0
Serge Diguel
ВР
12
Abdelrazakh Abdallah
ЦЗ
4
Aubin Mbaigolmen
ЦЗ
21
Gabkala Daba
ЦЗ
8
Charles Tchouplaou
ЦЗ
0
David Ramadingaye
ЦП
20
Bakhit Djibrine
ЦП
21
Ousmane Hassan
ЦП
0
Abderahim Aboubakar
ЦП
18
Ahmat Adam Mahamat
ЦФ
Мадагаскар
4
Titouan Fortun
ЦЗ
21
Lalaina Rafanomezantsoa
ЦЗ
9
Nomena Andriantiana
ЦЗ
0
Силвио Уассиеро
ПЗ
13
Olivier Tokinantenaina
ЦП
5
Rojo Andriamanjato
ЦП
0
Адриан Требель
ЦП
9
Warren Caddy
ЦП
11
El Hadari
ЦФ
20
Arnaud Randrianantenaina
ЦФ
4-4-2
16
22
12
0
0
6
5
0
8
10
Муандилмаджи
9
4-2-1-3
23
5
0
21
Фонтейн
0
Бото
6
Илаймахаритра
7
Равелосон
17
Лапуссен
10
Ракотохарималала
0
14
6
Илаймахаритра
21
21
6
Илаймахаритра
14
5
5
14
10
Ракотохарималала
9
9
10
Ракотохарималала
Остались в запасе
Чад
Мадагаскар
16
Eli Mathieu Adoassou
ВР
0
Serge Diguel
ВР
12
Abdelrazakh Abdallah
ЦЗ
4
Aubin Mbaigolmen
ЦЗ
21
Gabkala Daba
ЦЗ
8
Charles Tchouplaou
ЦЗ
0
David Ramadingaye
ЦП
20
Bakhit Djibrine
ЦП
21
Ousmane Hassan
ЦП
0
Abderahim Aboubakar
ЦП
18
Ahmat Adam Mahamat
ЦФ
Главный тренер
Кевин Никайс
4
Titouan Fortun
ЦЗ
9
Nomena Andriantiana
ЦЗ
0
Силвио Уассиеро
ПЗ
13
Olivier Tokinantenaina
ЦП
0
Адриан Требель
ЦП
11
El Hadari
ЦФ
20
Arnaud Randrianantenaina
ЦФ
Главный тренер
Корентен Мартинс
Остались в запасе
16
Eli Mathieu Adoassou
ВР
0
Serge Diguel
ВР
12
Abdelrazakh Abdallah
ЦЗ
4
Aubin Mbaigolmen
ЦЗ
21
Gabkala Daba
ЦЗ
8
Charles Tchouplaou
ЦЗ
0
David Ramadingaye
ЦП
20
Bakhit Djibrine
ЦП
21
Ousmane Hassan
ЦП
0
Abderahim Aboubakar
ЦП
18
Ahmat Adam Mahamat
ЦФ
Остались в запасе
4
Titouan Fortun
ЦЗ
9
Nomena Andriantiana
ЦЗ
0
Силвио Уассиеро
ПЗ
13
Olivier Tokinantenaina
ЦП
0
Адриан Требель
ЦП
11
El Hadari
ЦФ
20
Arnaud Randrianantenaina
ЦФ
Главный тренер
Кевин Никайс
Главный тренер
Корентен Мартинс
Статистика матча Чад - Мадагаскар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Чад
Товарищеские матчи. Сборные
Чад
2 : 2
17.11.2025
Мозамбик
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Чад
2 : 3
12.10.2025
ЦАР
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Чад
0 : 2
08.10.2025
Мали
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Мадагаскар
3 : 1
08.09.2025
Чад
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Чад
1 : 1
04.09.2025
Гана
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
08.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
4 : 0
02.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 5
28.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Мадагаскар
2 : 0
17.11.2025
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
Посещаемость:
3000
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