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Судан - ДР Конго

19.11.2023, Воскресенье, 19:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 2 тур Судан - ДР Конго
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Матч начнется в 19:00 мск
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Россия
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