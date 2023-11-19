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Сьерра-Леоне - Египет

19.11.2023, Воскресенье, 19:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 2 тур Сьерра-Леоне - Египет
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Матч начнется в 19:00 мск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сьерра-Леоне 0 0 0 0 0:0 0 0
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Россия
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