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Замбия - Конго

17.11.2023, Пятница, 19:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 1 тур Замбия - Конго
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Матч начнется в 19:00 мск
Товарищеские матчи. Сборные 2022

25 марта, пятница 16:00 Замбия 3:1 Конго
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Россия
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