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Египет - Джибути

16.11.2023, Четверг, 19:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 1 тур Египет - Джибути
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Матч начнется в 19:00 мск
П1
1.02
Х
24
П2
76
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Россия
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