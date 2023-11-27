Сиэтл - Лос-Анджелес

|27 тур
|22 июня, четверг
|05:30
|Лос-Анджелес
|1:0
|Сиэтл
|5 тур
|18 марта, суббота
|23:00
|Сиэтл
|0:0
|Лос-Анджелес
|27 тур
|22 июня, четверг
|05:30
|Лос-Анджелес
|1:0
|Сиэтл
|5 тур
|18 марта, суббота
|23:00
|Сиэтл
|0:0
|Лос-Анджелес
|31 тур
|30 июля, суббота
|06:00
|Лос-Анджелес
|2:1
|Сиэтл
|21 тур
|18 июня, суббота
|22:00
|Сиэтл
|1:1
|Лос-Анджелес
|42 тур
|27 октября, среда
|05:30
|Лос-Анджелес
|3:0
|Сиэтл
|8 тур
|17 мая, понедельник
|04:30
|Сиэтл
|2:0
|Лос-Анджелес
|2 тур
|25 апреля, воскресенье
|01:00
|Лос-Анджелес
|1:1
|Сиэтл
|Плей-офф,
|25 ноября, среда
|06:30
|Сиэтл
|3:1
|Лос-Анджелес
|
|12 октября, понедельник
|02:00
|Лос-Анджелес
|3:1
|Сиэтл
|
|19 сентября, суббота
|05:00
|Сиэтл
|3:0
|Лос-Анджелес
|
|31 августа, понедельник
|05:00
|Сиэтл
|3:1
|Лос-Анджелес
|Плей-офф, 1/2 финала
|30 октября, среда
|05:00
|Лос-Анджелес
|1:3
|Сиэтл
|
|28 апреля, воскресенье
|22:30
|Сиэтл
|1:1
|Лос-Анджелес
|
|22 апреля, понедельник
|02:00
|Лос-Анджелес
|4:1
|Сиэтл
|
|30 апреля, понедельник
|04:00
|Лос-Анджелес
|1:0
|Сиэтл
|
|5 марта, понедельник
|01:00
|Сиэтл
|0:1
|Лос-Анджелес