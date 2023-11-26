Цинциннати - Филадельфия Юнион

|41 тур
|17 сентября, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|2:2
|Цинциннати
|9 тур
|9 апреля, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|1:0
|Филадельфия Юнион
|41 тур
|17 сентября, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|2:2
|Цинциннати
|9 тур
|9 апреля, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|1:0
|Филадельфия Юнион
|1/4 финала
|21 октября, пятница
|03:00
|Филадельфия Юнион
|1:0
|Цинциннати
|33 тур
|7 августа, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|3:1
|Филадельфия Юнион
|21 тур
|19 июня, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|1:1
|Цинциннати
|44 тур
|1 ноября, понедельник
|02:30
|Филадельфия Юнион
|2:0
|Цинциннати
|25 тур
|10 октября, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|1:2
|Филадельфия Юнион
|
|8 октября, четверг
|02:30
|Филадельфия Юнион
|3:0
|Цинциннати
|
|24 сентября, четверг
|02:30
|Цинциннати
|0:0
|Филадельфия Юнион
|
|2 мая, четверг
|02:30
|Филадельфия Юнион
|2:0
|Цинциннати
|
|31 марта, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|0:2
|Филадельфия Юнион