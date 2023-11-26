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Цинциннати - Филадельфия Юнион

26.11.2023, Воскресенье, 04:00 мск США. МЛС, 1/4 финала Цинциннати - Филадельфия Юнион
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Матч начнется в 04:00 мск
П1
1.85
Х
3.8
П2
4.05
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США. МЛС 2023
41 тур
17 сентября, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати
9 тур
9 апреля, воскресенье 02:30 Цинциннати 1:0 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2022
1/4 финала
21 октября, пятница 03:00 Филадельфия Юнион 1:0 Цинциннати
33 тур
7 августа, воскресенье 02:30 Цинциннати 3:1 Филадельфия Юнион
21 тур
19 июня, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 1:1 Цинциннати
США. МЛС 2021
44 тур
1 ноября, понедельник 02:30 Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати
25 тур
10 октября, воскресенье 02:30 Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2020, группа e

8 октября, четверг 02:30 Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати

24 сентября, четверг 02:30 Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2019

2 мая, четверг 02:30 Филадельфия Юнион 2:0 Цинциннати

31 марта, воскресенье 02:30 Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион
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