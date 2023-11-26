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Орландо Сити - Коламбус

26.11.2023, Воскресенье, 01:30 мск США. МЛС, 1/4 финала Орландо Сити - Коламбус
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Матч начнется в 01:30 мск
П1
2.15
Х
3.75
П2
3.1
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США. МЛС 2023
41 тур
17 сентября, воскресенье 02:30 Орландо Сити 4:3 Коламбус
16 тур
14 мая, воскресенье 02:30 Коламбус 2:2 Орландо Сити
США. МЛС 2022
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9 октября, воскресенье 21:30 Орландо Сити 2:1 Коламбус
10 тур
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США. МЛС 2021
43 тур
28 октября, четверг 02:30 Коламбус 3:2 Орландо Сити
30 тур
5 сентября, воскресенье 02:30 Орландо Сити 3:2 Коламбус
США. МЛС 2020, группа e

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США. МЛС 2019

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19 апреля, воскресенье 02:30 Коламбус 3:0 Орландо Сити
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