Орландо Сити - Коламбус

|41 тур
|17 сентября, воскресенье
|02:30
|Орландо Сити
|4:3
|Коламбус
|16 тур
|14 мая, воскресенье
|02:30
|Коламбус
|2:2
|Орландо Сити
|41 тур
|17 сентября, воскресенье
|02:30
|Орландо Сити
|4:3
|Коламбус
|16 тур
|14 мая, воскресенье
|02:30
|Коламбус
|2:2
|Орландо Сити
|47 тур
|9 октября, воскресенье
|21:30
|Орландо Сити
|2:1
|Коламбус
|10 тур
|17 апреля, воскресенье
|02:30
|Коламбус
|0:2
|Орландо Сити
|43 тур
|28 октября, четверг
|02:30
|Коламбус
|3:2
|Орландо Сити
|30 тур
|5 сентября, воскресенье
|02:30
|Орландо Сити
|3:2
|Коламбус
|
|5 ноября, четверг
|03:30
|Орландо Сити
|2:1
|Коламбус
|
|14 июля, воскресенье
|02:30
|Орландо Сити
|1:0
|Коламбус
|
|30 июня, воскресенье
|02:30
|Коламбус
|0:2
|Орландо Сити
|
|21 октября, воскресенье
|22:00
|Орландо Сити
|2:1
|Коламбус
|
|22 июля, воскресенье
|02:30
|Коламбус
|3:2
|Орландо Сити
|
|16 октября, понедельник
|00:01
|Орландо Сити
|0:1
|Коламбус
|
|20 августа, воскресенье
|02:30
|Орландо Сити
|1:1
|Коламбус
|
|1 апреля, суббота
|23:00
|Коламбус
|2:0
|Орландо Сити
|
|18 сентября, воскресенье
|02:30
|Орландо Сити
|1:4
|Коламбус
|
|24 июля, воскресенье
|02:30
|Коламбус
|2:2
|Орландо Сити
|
|2 августа, воскресенье
|02:30
|Орландо Сити
|5:2
|Коламбус
|
|31 мая, воскресенье
|02:30
|Орландо Сити
|2:2
|Коламбус
|
|19 апреля, воскресенье
|02:30
|Коламбус
|3:0
|Орландо Сити