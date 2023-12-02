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Кембридж Юнайтед - Флитвуд

02.12.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Кубок, 1/64 финала Кембридж Юнайтед - Флитвуд
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Первая лига (2023/2024)
2 тур
12 августа, суббота 17:00 Флитвуд 0:2 Кембридж Юнайтед
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Россия
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