Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ливерпуль - Вест Хэм
Ливерпуль - Вест Хэм: обзор матча 20 декабря 2023
Ливерпуль
20.12.2023, среда, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
5 : 1
Завершен
Вест Хэм
28'
Д. Собослаи
56'
К. Джонс
71'
К. Гакпо
82'
М. Салах
84'
К. Джонс
77'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Вест Хэм
Желтая карточка
Д. Нуньес
90'
ГОЛ! 5:1!
К. Джонс
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
84'
ГОЛ! 4:1!
М. Салах
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
82'
81'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Э. Альварес
Замена
Л. Диас
️️️️
К. Гакпо
78'
77'
ГОЛ! 3:1!
Д. Боуэн
Пас отдал
Б. Джонсон
72'
Замена
Т. Керер
️️️️
В. Цоуфал
72'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
М. Кудус
ГОЛ! 3:0!
К. Гакпо
Пас отдал
И. Конате
71'
Замена
К. Брэдли
️️️️
К. Цимикас
69'
Замена
М. Салах
️️️️
Д. Собослаи
60'
Замена
И. Конате
️️️️
В. ван Дейк
60'
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
В. Эндо
60'
58'
Замена
Л. Пакета
️️️️
С. Бенрахма
ГОЛ! 2:0!
К. Джонс
Пас отдал
Д. Нуньес
56'
52'
Желтая карточка
Э. Альварес
ГОЛ! 1:0!
Д. Собослаи
Пас отдал
Д. Куанса
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
(К)
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
20
Мохаммед Кудус
АП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
49
Кейд Гордон
ПВ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Келлехер
33
Цимикас
4
Куанса
4
ван Дейк
2
Гомес
3
Эндо
21
Джонс
18
Гакпо
10
Эллиот
8
Собослаи
29
Нуньес
4-2-3-1
23
Ареоля
34
Цоуфал
15
Мавропанос
21
Огбонна
2
Джонсон
28
Соучек
4
Альварес
20
Боуэн
8
Форнальс
10
Бенрахма
20
Кудус
4
ван Дейк
16
Конате
16
Конате
4
ван Дейк
3
Эндо
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
3
Эндо
33
Цимикас
12
Брэдли
12
Брэдли
33
Цимикас
18
Гакпо
14
Диас
14
Диас
18
Гакпо
8
Собослаи
10
Салах
10
Салах
8
Собослаи
34
Цоуфал
6
Керер
6
Керер
34
Цоуфал
20
Кудус
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
20
Кудус
10
Бенрахма
11
Пакета
11
Пакета
10
Бенрахма
4
Альварес
28
Ингс
28
Ингс
4
Альварес
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ливерпуль - Вест Хэм
1
1
Всего ударов по воротам
29
2
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
2
Нарушения
9
7
Офсайды
4
3
Количество передач
595
304
Сейвы
0
6
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
14
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
15
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Энфилд Роуд
Новости команд
Все
Ливерпуль
Вест Хэм
АПЛ: шансы «Эвертона» и «Ливерпуля» на победу в матче 12-го тура
09:16
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
25 ноября
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
24 ноября
6
АПЛ: шансы «Эвертона» и «Ливерпуля» на победу в матче 12-го тура
09:16
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
25 ноября
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
24 ноября
6
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+