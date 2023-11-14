Крэй Вэлли Пэйпер Миллс - Чарльтон

14.11.2023, Вторник, 22:45 мск Англия. Кубок, 1/128 финала , повторный матч Крэй Вэлли Пэйпер Миллс - Чарльтон
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Матч начнется в 22:45 мск
Англия. Кубок (2023/2024)
1/128 финала
5 ноября, воскресенье 20:30 Чарльтон 1:1 Крэй Вэлли Пэйпер Миллс
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Россия
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