Солфорд Сити - Питерборо Юнайтед

14.11.2023, Вторник, 22:45 мск Англия. Кубок, 1/128 финала , повторный матч Солфорд Сити - Питерборо Юнайтед
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Матч начнется в 22:45 мск
Англия. Кубок (2023/2024)
1/128 финала
4 ноября, суббота 18:00 Питерборо Юнайтед 2:2 Солфорд Сити
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Россия
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