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Хоршем - Барнсли
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Расписание матчей
Хоршем - Барнсли
Хоршем - Барнсли
14.11.2023, Вторник, 22:45 мск
Англия. Кубок, 1/128 финала
, повторный матч
Хоршем
-
Барнсли
Матч начнется в 22:45 мск
Протокол
История игр
Комментарии
Матч начнется в 22:45 мск
Англия. Кубок (2023/2024)
1/128 финала
3 ноября, пятница
22:45
Барнсли
3:3
Хоршем
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