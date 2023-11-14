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Гримсби Таун - Слау Таун

14.11.2023, Вторник, 00:00 мск Англия. Кубок, 1/128 финала , повторный матч Гримсби Таун - Слау Таун
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Матч еще не начался
Англия. Кубок (2023/2024)
1/128 финала
5 ноября, воскресенье 17:00 Слау Таун 1:1 Гримсби Таун
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Россия
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