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Наполи - Фрозиноне

19.12.2023, Вторник, 23:00 мск Италия. Кубок Наполи - Фрозиноне
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Матч начнется в 23:00 мск
Италия. Серия А (2023/2024)
1 тур
19 августа, суббота 19:30 Фрозиноне 1:3 Наполи
Италия. Серия А (2018/2019)
34 тур
28 апреля, воскресенье 13:30 Фрозиноне 0:2 Наполи
15 тур
8 декабря, суббота 17:00 Наполи 4:0 Фрозиноне
Италия. Серия А (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 21:45 Наполи 4:0 Фрозиноне
19 тур
10 января, воскресенье 17:00 Фрозиноне 1:5 Наполи
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