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Наполи - Фрозиноне
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Расписание матчей
Наполи - Фрозиноне
Наполи - Фрозиноне
19.12.2023, Вторник, 23:00 мск
Италия. Кубок
Наполи
-
Фрозиноне
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Матч начнется в 23:00 мск
Протокол
История игр
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Матч начнется в 23:00 мск
Италия. Серия А (2023/2024)
1 тур
19 августа, суббота
19:30
Фрозиноне
1:3
Наполи
Италия. Серия А (2018/2019)
34 тур
28 апреля, воскресенье
13:30
Фрозиноне
0:2
Наполи
15 тур
8 декабря, суббота
17:00
Наполи
4:0
Фрозиноне
Италия. Серия А (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота
21:45
Наполи
4:0
Фрозиноне
19 тур
10 января, воскресенье
17:00
Фрозиноне
1:5
Наполи
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