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Ароса - Гранада

02.11.2023, Четверг, 21:00 мск Испания. Кубок, 1/64 финала Ароса - Гранада
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Матч начнется в 21:00 мск
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Россия
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