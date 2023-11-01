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Эуропа - Эльче
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Расписание матчей
Эуропа - Эльче
Эуропа - Эльче
01.11.2023, Среда, 20:00 мск
Испания. Кубок
Эуропа
-
Эльче
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Матч начнется в 20:00 мск
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