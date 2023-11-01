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Гихуэло - Спортинг

01.11.2023, Среда, 19:30 мск Испания. Кубок Гихуэло - Спортинг
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Матч начнется в 19:30 мск
П1
4.7
Х
3.45
П2
1.75
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Россия
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