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Кинтанар - Севилья

01.11.2023, Среда, 17:30 мск Испания. Кубок, 1/64 финала Кинтанар - Севилья
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Матч начнется в 17:30 мск
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Россия
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