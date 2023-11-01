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Сан Роке де Лепе - Жирона

01.11.2023, Среда, 14:00 мск Испания. Кубок Сан Роке де Лепе - Жирона
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Матч начнется в 14:00 мск
П1
9.5
Х
5.5
П2
1.25
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Россия
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