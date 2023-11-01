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Бадалона Футур - Кадис

01.11.2023, Среда, 14:00 мск Испания. Кубок Бадалона Футур - Кадис
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Матч начнется в 14:00 мск
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Россия
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