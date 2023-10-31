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Касереньо - Кастельон

31.10.2023, Вторник, 22:45 мск Испания. Кубок Касереньо - Кастельон
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Матч начнется в 22:45 мск
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Россия
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