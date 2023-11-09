Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион

|1/8 финала
первый матч
|29 октября, воскресенье
|00:00
|Филадельфия Юнион
|3:1
|Нью-Инглэнд Революшн
|1/8 финала
первый матч
|29 октября, воскресенье
|00:00
|Филадельфия Юнион
|3:1
|Нью-Инглэнд Революшн
|49 тур
|22 октября, воскресенье
|01:00
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1
|Филадельфия Юнион
|19 тур
|21 мая, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|3:0
|Нью-Инглэнд Революшн
|28 тур
|17 июля, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|2:1
|Нью-Инглэнд Революшн
|19 тур
|29 мая, воскресенье
|02:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1
|Филадельфия Юнион
|32 тур
|4 сентября, суббота
|02:30
|Филадельфия Юнион
|0:1
|Нью-Инглэнд Революшн
|24 тур
|9 августа, понедельник
|01:00
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1
|Филадельфия Юнион
|6 тур
|13 мая, четверг
|02:30
|Филадельфия Юнион
|1:1
|Нью-Инглэнд Революшн
|Плей-офф,
|25 ноября, среда
|04:00
|Филадельфия Юнион
|0:2
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|8 ноября, воскресенье
|23:30
|Филадельфия Юнион
|2:0
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|20 октября, вторник
|02:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|Филадельфия Юнион
|
|13 сентября, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|2:1
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|27 июня, четверг
|02:00
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1
|Филадельфия Юнион
|
|5 мая, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|6:1
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|26 августа, воскресенье
|02:00
|Филадельфия Юнион
|1:0
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|12 августа, воскресенье
|02:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:3
|Филадельфия Юнион
|
|4 марта, воскресенье
|03:00
|Филадельфия Юнион
|2:0
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|30 июля, воскресенье
|02:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:0
|Филадельфия Юнион
|
|3 июля, понедельник
|00:01
|Филадельфия Юнион
|3:0
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|14 августа, воскресенье
|02:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:4
|Филадельфия Юнион
|
|20 марта, воскресенье
|21:30
|Филадельфия Юнион
|3:0
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|27 сентября, воскресенье
|02:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1
|Филадельфия Юнион
|
|30 августа, воскресенье
|02:00
|Филадельфия Юнион
|0:1
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|19 апреля, воскресенье
|23:59
|Филадельфия Юнион
|1:2
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|29 июня, воскресенье
|03:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:3
|Филадельфия Юнион
|
|18 мая, воскресенье
|03:00
|Филадельфия Юнион
|3:5
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|15 марта, суббота
|23:59
|Филадельфия Юнион
|1:0
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|26 августа, понедельник
|03:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|5:1
|Филадельфия Юнион
|
|28 апреля, воскресенье
|03:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:0
|Филадельфия Юнион
|
|17 марта, воскресенье
|01:00
|Филадельфия Юнион
|1:0
|Нью-Инглэнд Революшн
|Регулярный чемпионат,
|7 октября, воскресенье
|03:00
|Филадельфия Юнион
|1:0
|Нью-Инглэнд Революшн
|Регулярный чемпионат,
|2 сентября, воскресенье
|03:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|Филадельфия Юнион
|Регулярный чемпионат,
|30 июля, понедельник
|03:00
|Филадельфия Юнион
|2:1
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|8 сентября, четверг
|00:00
|Филадельфия Юнион
|4:4
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|18 июля, понедельник
|00:00
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:3
|Филадельфия Юнион
|
|29 августа, воскресенье
|03:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2
|Филадельфия Юнион
|
|31 июля, суббота
|23:30
|Филадельфия Юнион
|1:1
|Нью-Инглэнд Революшн