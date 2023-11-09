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Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион

09.11.2023, Четверг, 00:00 мск США. МЛС, 1/8 финала Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион
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Матч еще не начался
США. МЛС 2023
1/8 финала
первый матч		 29 октября, воскресенье 00:00 Филадельфия Юнион 3:1 Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС 2023
49 тур
22 октября, воскресенье 01:00 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион
19 тур
21 мая, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС 2022
28 тур
17 июля, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
19 тур
29 мая, воскресенье 02:30 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2021
32 тур
4 сентября, суббота 02:30 Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Инглэнд Революшн
24 тур
9 августа, понедельник 01:00 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион
6 тур
13 мая, четверг 02:30 Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС 2020
Плей-офф,
25 ноября, среда 04:00 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС 2020, группа e

8 ноября, воскресенье 23:30 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн

20 октября, вторник 02:30 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион

13 сентября, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС 2019

27 июня, четверг 02:00 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион

5 мая, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 6:1 Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС 2018

26 августа, воскресенье 02:00 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн

12 августа, воскресенье 02:30 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Филадельфия Юнион

4 марта, воскресенье 03:00 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС 2017

30 июля, воскресенье 02:30 Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион

3 июля, понедельник 00:01 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС 2016

14 августа, воскресенье 02:30 Нью-Инглэнд Революшн 0:4 Филадельфия Юнион

20 марта, воскресенье 21:30 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС 2015

27 сентября, воскресенье 02:30 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Филадельфия Юнион

30 августа, воскресенье 02:00 Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Инглэнд Революшн

19 апреля, воскресенье 23:59 Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС 2014

29 июня, воскресенье 03:30 Нью-Инглэнд Революшн 1:3 Филадельфия Юнион

18 мая, воскресенье 03:00 Филадельфия Юнион 3:5 Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС 2014, группа Восточная конференция

15 марта, суббота 23:59 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС 2013

26 августа, понедельник 03:30 Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Филадельфия Юнион

28 апреля, воскресенье 03:30 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион

17 марта, воскресенье 01:00 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
7 октября, воскресенье 03:00 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн
Регулярный чемпионат,
2 сентября, воскресенье 03:30 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион
Регулярный чемпионат,
30 июля, понедельник 03:00 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС 2011

8 сентября, четверг 00:00 Филадельфия Юнион 4:4 Нью-Инглэнд Революшн

18 июля, понедельник 00:00 Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2010

29 августа, воскресенье 03:30 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион

31 июля, суббота 23:30 Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн
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