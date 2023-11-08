Нэшвилл - Орландо Сити

|1/8 финала
первый матч
|31 октября, вторник
|02:00
|Орландо Сити
|Нэшвилл
|1/8 финала
первый матч
|31 октября, вторник
|02:00
|Орландо Сити
|Нэшвилл
|47 тур
|5 октября, четверг
|03:30
|Нэшвилл
|0:1
|Орландо Сити
|8 тур
|2 апреля, воскресенье
|02:30
|Орландо Сити
|0:2
|Нэшвилл
|1/8 финала
|24 ноября, среда
|04:00
|Нэшвилл
|3:1
|Орландо Сити
|44 тур
|31 октября, воскресенье
|23:00
|Орландо Сити
|1:1
|Нэшвилл
|37 тур
|30 сентября, четверг
|03:30
|Нэшвилл
|2:2
|Орландо Сити
|27 тур
|19 августа, четверг
|03:30
|Нэшвилл
|1:1
|Орландо Сити
|
|8 ноября, воскресенье
|23:30
|Орландо Сити
|2:3
|Нэшвилл
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|3 сентября, четверг
|03:30
|Нэшвилл
|1:1
|Орландо Сити
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|27 августа, четверг
|02:30
|Орландо Сити
|3:1
|Нэшвилл