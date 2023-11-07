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Реал Солт-Лейк - Динамо Хьюстон

07.11.2023, Вторник, 05:00 мск США. МЛС, 1/8 финала Реал Солт-Лейк - Динамо Хьюстон
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Матч начнется в 05:00 мск
США. МЛС 2023
1/8 финала
первый матч		 30 октября, понедельник 01:00 Динамо Хьюстон 2:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2023
37 тур
27 августа, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 0:3 Динамо Хьюстон
15 тур
7 мая, воскресенье 03:30 Динамо Хьюстон 0:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2022
20 тур
29 мая, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 3:0 Динамо Хьюстон
2 тур
28 февраля, понедельник 03:00 Динамо Хьюстон 0:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2021
27 тур
19 августа, четверг 05:00 Реал Солт-Лейк 2:1 Динамо Хьюстон
21 тур
1 августа, воскресенье 03:30 Динамо Хьюстон 0:0 Реал Солт-Лейк
13 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 1:1 Динамо Хьюстон
США. МЛС 2019

30 сентября, понедельник 02:30 Реал Солт-Лейк 2:1 Динамо Хьюстон

3 марта, воскресенье 02:00 Динамо Хьюстон 1:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2018

19 августа, воскресенье 04:00 Динамо Хьюстон 1:2 Реал Солт-Лейк

31 мая, четверг 04:30 Реал Солт-Лейк 2:1 Динамо Хьюстон
США. МЛС 2017

6 августа, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 0:0 Динамо Хьюстон

1 июня, четверг 03:30 Динамо Хьюстон 5:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2016

18 сентября, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 0:1 Динамо Хьюстон

15 мая, воскресенье 21:00 Динамо Хьюстон 1:0 Реал Солт-Лейк

1 мая, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк 2:1 Динамо Хьюстон
США. МЛС 2015

13 сентября, воскресенье 03:30 Динамо Хьюстон 1:3 Реал Солт-Лейк

19 июля, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 2:0 Динамо Хьюстон
США. МЛС 2014

12 мая, понедельник 03:00 Динамо Хьюстон 2:5 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2013

11 августа, воскресенье 05:30 Реал Солт-Лейк 1:0 Динамо Хьюстон
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
7 сентября, пятница 04:30 Динамо Хьюстон 1:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011

21 августа, воскресенье 00:00 Динамо Хьюстон 3:2 Реал Солт-Лейк

15 мая, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 0:0 Динамо Хьюстон
США. МЛС 2010

14 мая, пятница 00:00 Реал Солт-Лейк 3:1 Динамо Хьюстон

2 апреля, пятница 00:00 Динамо Хьюстон 2:1 Реал Солт-Лейк
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