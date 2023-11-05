Введите ваш ник на сайте

Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати

05.11.2023, Воскресенье, 02:00 мск США. МЛС, 1/8 финала Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати
...
Матч начнется в 02:00 мск
США. МЛС 2023
1/8 финала
первый матч		 30 октября, понедельник 00:00 Цинциннати 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2023
46 тур
5 октября, четверг 02:30 Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз
32 тур
13 июля, четверг 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати
США. МЛС 2022
1/8 финала
15 октября, суббота 19:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати
36 тур
21 августа, воскресенье 01:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Цинциннати
26 тур
10 июля, воскресенье 02:30 Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2021
38 тур
3 октября, воскресенье 02:30 Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз
22 тур
5 августа, четверг 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати
США. МЛС 2020, группа e

20 сентября, воскресенье 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати
США. МЛС 2020

23 июля, четверг 03:00 Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз

1 марта, воскресенье 21:00 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати
США. МЛС 2019

26 мая, воскресенье 02:30 Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз

28 апреля, воскресенье 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати
...
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+