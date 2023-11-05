Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати

|1/8 финала
первый матч
|30 октября, понедельник
|00:00
|Цинциннати
|3:0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1/8 финала
первый матч
|30 октября, понедельник
|00:00
|Цинциннати
|3:0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|46 тур
|5 октября, четверг
|02:30
|Цинциннати
|1:2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32 тур
|13 июля, четверг
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:2
|Цинциннати
|1/8 финала
|15 октября, суббота
|19:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:2
|Цинциннати
|36 тур
|21 августа, воскресенье
|01:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|Цинциннати
|26 тур
|10 июля, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|1:1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|38 тур
|3 октября, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|0:1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|22 тур
|5 августа, четверг
|00:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|Цинциннати
|
|20 сентября, воскресенье
|02:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1
|Цинциннати
|
|23 июля, четверг
|03:00
|Цинциннати
|2:0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|1 марта, воскресенье
|21:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3:2
|Цинциннати
|
|26 мая, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|0:2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|
|28 апреля, воскресенье
|02:00
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|Цинциннати