Сиэтл - Даллас

|41 тур
|17 сентября, воскресенье
|03:30
|Даллас
|1:1
|Сиэтл
|34 тур
|16 июля, воскресенье
|05:30
|Сиэтл
|1:1
|Даллас
|41 тур
|17 сентября, воскресенье
|03:30
|Даллас
|1:1
|Сиэтл
|34 тур
|16 июля, воскресенье
|05:30
|Сиэтл
|1:1
|Даллас
|
|17 октября, понедельник
|00:00
|Даллас
|2:1
|Сиэтл
|
|14 июля, четверг
|05:30
|Сиэтл
|5:0
|Даллас
|
|15 мая, воскресенье
|04:00
|Даллас
|2:0
|Сиэтл
|
|25 сентября, четверг
|05:00
|Даллас
|3:1
|Сиэтл
|
|8 мая, четверг
|06:00
|Сиэтл
|2:1
|Даллас
|
|13 апреля, воскресенье
|04:30
|Даллас
|2:3
|Сиэтл
|
|19 октября, суббота
|22:30
|Даллас
|2:0
|Сиэтл
|
|4 августа, воскресенье
|06:30
|Сиэтл
|3:0
|Даллас
|
|19 мая, воскресенье
|06:30
|Сиэтл
|4:2
|Даллас
|Регулярный чемпионат,
|22 октября, понедельник
|05:00
|Сиэтл
|3:1
|Даллас
|Регулярный чемпионат,
|3 сентября, понедельник
|03:00
|Даллас
|1:1
|Сиэтл
|Регулярный чемпионат,
|10 мая, четверг
|00:00
|Даллас
|0:2
|Сиэтл