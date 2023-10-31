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Орландо Сити - Нэшвилл

31.10.2023, Вторник, 02:00 мск США. МЛС, 1/8 финала , первый матч Орландо Сити - Нэшвилл
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Матч начнется в 02:00 мск
США. МЛС 2023
47 тур
5 октября, четверг 03:30 Нэшвилл 0:1 Орландо Сити
8 тур
2 апреля, воскресенье 02:30 Орландо Сити 0:2 Нэшвилл
США. МЛС 2021
1/8 финала
24 ноября, среда 04:00 Нэшвилл 3:1 Орландо Сити
44 тур
31 октября, воскресенье 23:00 Орландо Сити 1:1 Нэшвилл
37 тур
30 сентября, четверг 03:30 Нэшвилл 2:2 Орландо Сити
27 тур
19 августа, четверг 03:30 Нэшвилл 1:1 Орландо Сити
США. МЛС 2020, группа e

8 ноября, воскресенье 23:30 Орландо Сити 2:3 Нэшвилл

3 сентября, четверг 03:30 Нэшвилл 1:1 Орландо Сити

27 августа, четверг 02:30 Орландо Сити 3:1 Нэшвилл
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