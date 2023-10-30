Динамо Хьюстон - Реал Солт-Лейк

|37 тур
|27 августа, воскресенье
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|0:3
|Динамо Хьюстон
|15 тур
|7 мая, воскресенье
|03:30
|Динамо Хьюстон
|0:0
|Реал Солт-Лейк
|37 тур
|27 августа, воскресенье
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|0:3
|Динамо Хьюстон
|15 тур
|7 мая, воскресенье
|03:30
|Динамо Хьюстон
|0:0
|Реал Солт-Лейк
|20 тур
|29 мая, воскресенье
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|Динамо Хьюстон
|2 тур
|28 февраля, понедельник
|03:00
|Динамо Хьюстон
|0:0
|Реал Солт-Лейк
|27 тур
|19 августа, четверг
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|2:1
|Динамо Хьюстон
|21 тур
|1 августа, воскресенье
|03:30
|Динамо Хьюстон
|0:0
|Реал Солт-Лейк
|13 тур
|27 июня, воскресенье
|00:00
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|Динамо Хьюстон
|
|30 сентября, понедельник
|02:30
|Реал Солт-Лейк
|2:1
|Динамо Хьюстон
|
|3 марта, воскресенье
|02:00
|Динамо Хьюстон
|1:1
|Реал Солт-Лейк
|
|19 августа, воскресенье
|04:00
|Динамо Хьюстон
|1:2
|Реал Солт-Лейк
|
|31 мая, четверг
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|2:1
|Динамо Хьюстон
|
|6 августа, воскресенье
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|Динамо Хьюстон
|
|1 июня, четверг
|03:30
|Динамо Хьюстон
|5:1
|Реал Солт-Лейк
|
|18 сентября, воскресенье
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|Динамо Хьюстон
|
|15 мая, воскресенье
|21:00
|Динамо Хьюстон
|1:0
|Реал Солт-Лейк
|
|1 мая, воскресенье
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|2:1
|Динамо Хьюстон
|
|13 сентября, воскресенье
|03:30
|Динамо Хьюстон
|1:3
|Реал Солт-Лейк
|
|19 июля, воскресенье
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|2:0
|Динамо Хьюстон
|
|12 мая, понедельник
|03:00
|Динамо Хьюстон
|2:5
|Реал Солт-Лейк
|
|11 августа, воскресенье
|05:30
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|Динамо Хьюстон
|Регулярный чемпионат,
|7 сентября, пятница
|04:30
|Динамо Хьюстон
|1:0
|Реал Солт-Лейк
|
|21 августа, воскресенье
|00:00
|Динамо Хьюстон
|3:2
|Реал Солт-Лейк
|
|15 мая, воскресенье
|00:00
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|Динамо Хьюстон
|
|14 мая, пятница
|00:00
|Реал Солт-Лейк
|3:1
|Динамо Хьюстон
|
|2 апреля, пятница
|00:00
|Динамо Хьюстон
|2:1
|Реал Солт-Лейк