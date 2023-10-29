Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс

|50 тур
|22 октября, воскресенье
|04:00
|Ванкувер Уайткепс
|1:1
|Лос-Анджелес
|28 тур
|25 июня, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес
|2:3
|Ванкувер Уайткепс
|50 тур
|22 октября, воскресенье
|04:00
|Ванкувер Уайткепс
|1:1
|Лос-Анджелес
|28 тур
|25 июня, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес
|2:3
|Ванкувер Уайткепс
|24 тур
|3 июля, воскресенье
|05:00
|Ванкувер Уайткепс
|1:0
|Лос-Анджелес
|6 тур
|21 марта, понедельник
|05:00
|Лос-Анджелес
|3:1
|Ванкувер Уайткепс
|45 тур
|3 ноября, среда
|05:30
|Лос-Анджелес
|1:1
|Ванкувер Уайткепс
|28 тур
|22 августа, воскресенье
|05:00
|Ванкувер Уайткепс
|2:1
|Лос-Анджелес
|20 тур
|25 июля, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес
|2:2
|Ванкувер Уайткепс
|
|15 октября, четверг
|05:00
|Ванкувер Уайткепс
|2:1
|Лос-Анджелес
|
|24 сентября, четверг
|05:30
|Лос-Анджелес
|6:0
|Ванкувер Уайткепс
|
|7 июля, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес
|6:1
|Ванкувер Уайткепс
|
|18 апреля, четверг
|05:00
|Ванкувер Уайткепс
|1:0
|Лос-Анджелес
|
|22 октября, понедельник
|00:01
|Лос-Анджелес
|2:2
|Ванкувер Уайткепс
|
|14 апреля, суббота
|05:00
|Ванкувер Уайткепс
|0:2
|Лос-Анджелес