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Судьи
Главный судья:
Jon Freemon, USA

Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс

29.10.2023, Воскресенье, 04:00 мск США. МЛС, 1/8 финала , первый матч Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2023
50 тур
22 октября, воскресенье 04:00 Ванкувер Уайткепс 1:1 Лос-Анджелес
28 тур
25 июня, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес 2:3 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2022
24 тур
3 июля, воскресенье 05:00 Ванкувер Уайткепс 1:0 Лос-Анджелес
6 тур
21 марта, понедельник 05:00 Лос-Анджелес 3:1 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2021
45 тур
3 ноября, среда 05:30 Лос-Анджелес 1:1 Ванкувер Уайткепс
28 тур
22 августа, воскресенье 05:00 Ванкувер Уайткепс 2:1 Лос-Анджелес
20 тур
25 июля, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2020, группа e

15 октября, четверг 05:00 Ванкувер Уайткепс 2:1 Лос-Анджелес

24 сентября, четверг 05:30 Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2019

7 июля, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткепс

18 апреля, четверг 05:00 Ванкувер Уайткепс 1:0 Лос-Анджелес
США. МЛС 2018

22 октября, понедельник 00:01 Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткепс

14 апреля, суббота 05:00 Ванкувер Уайткепс 0:2 Лос-Анджелес
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