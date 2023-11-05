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Крю Александра - Дерби Каунти

05.11.2023, Воскресенье, 17:45 мск Англия. Кубок, 1/128 финала Крю Александра - Дерби Каунти
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Матч начнется в 17:45 мск
Англия. Кубок лиги (2010/2011)
1-й раунд,
10 августа, вторник 22:45 Крю Александра 1:0 Дерби Каунти
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Россия
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