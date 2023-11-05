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Честерфилд - Портсмут

05.11.2023, Воскресенье, 15:15 мск Англия. Кубок, 1/128 финала Честерфилд - Портсмут
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Матч начнется в 15:15 мск
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Россия
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