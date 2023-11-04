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Расписание матчей
Англия. Кубок
Мэнсфилд Таун - Рексхэм
Мэнсфилд Таун - Рексхэм: обзор матча 04 ноября 2023
Мэнсфилд Таун
04.11.2023, суббота, 22:45
Англия. Кубок, 1/128 финала
1 : 2
Завершен
Рексхэм
60'
Р. Оутс
23'
С. Долби
58'
П. Маллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэнсфилд Таун - Рексхэм
90'
+3
Желтая карточка
J. Davies
Замена
C. MacDonald
️️️️
A. Lewis
84'
Замена
J. Gale
️️️️
Р. Оутс
84'
82'
Замена
O. Palmer
️️️️
С. Долби
82'
Замена
J. Davies
️️️️
E. Lee
71'
Замена
L. Young
️️️️
Э. Кэннон
Желтая карточка
Л. Рид
68'
66'
Замена
Д. Менди
️️️️
A. Forde
Замена
S. McLaughlin
️️️️
B. Cargill
65'
Замена
W. Swan
️️️️
К. Джонсон
64'
ГОЛ! 1:2!
Р. Оутс
60'
58'
ГОЛ! 0:2!
П. Маллин
Пас отдал
С. Долби
Замена
G. Maris
️️️️
O. Clarke
40'
32'
Желтая карточка
Д. Эванс
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Долби
Пас отдал
Э. Кэннон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
18
Aaron Lewis
ЦЗ
22
Каллум Джонсон
ПЗ
5
Льюис Брант
ОП
25
Луис Рид
ЦП
8
Ollie Clarke
ЦП
9
Jordan Bowery
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
18
Рис Оутс
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
12
Джордж Эванс
ЦП
6
Thomas O'Connor
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
4
Ben Tozer
(К)
ЦФ
44
Anthony Forde
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Мэнсфилд Таун
15
George Cooper
ЦЗ
21
Hiram Boateng
ЦП
30
Finn Flanagan
ЦП
28
McKeal Abdullah
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
19
James Gale
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
5
William Boyle
ЦЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
17
Bryce Hosannah
ЦЗ
6
Luke Young
ЦП
15
Jordan Davies
ЦП
28
Ollie Palmer
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
3-1-2-5
44
Флинт
18
22
Джонсон
5
Брант
25
Рид
8
31
Пим
6
50
18
Оутс
9
4-5
13
Оконкво
6
16
МакКлин
7
Кэннон
12
Эванс
44
24
18
10
Маллин
10
Долби
22
Джонсон
24
24
22
Джонсон
18
Оутс
19
19
18
Оутс
6
3
3
6
18
12
12
18
8
10
10
8
44
17
Менди
17
Менди
44
7
Кэннон
6
6
7
Кэннон
18
15
15
18
10
Долби
28
28
10
Долби
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Рексхэм
15
George Cooper
ЦЗ
21
Hiram Boateng
ЦП
30
Finn Flanagan
ЦП
28
McKeal Abdullah
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
17
Bryce Hosannah
ЦЗ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
15
George Cooper
ЦЗ
21
Hiram Boateng
ЦП
30
Finn Flanagan
ЦП
28
McKeal Abdullah
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
17
Bryce Hosannah
ЦЗ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Рексхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Главный судья:
Edward Duckworth, England
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